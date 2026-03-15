Nicolás Larcamón explota contra el arbitraje, luego del empate entre Pumas y Cruz Azul

El Cruz Azul no fue capaz de mantener la ventaja y empató con los Pumas, en “una noche de clásico espectacular”.

La Máquina se había adelantado en el marcador, gracias a los goles de Nicolás Ibáñez y de Carlos Rodríguez; sin embargo, se topó con un aguerrido equipo de Efraín Juárez que vino de atrás y le arrebató el triunfo en el estadio Olímpico Universitario.

Los del Pedregal reaccionaron y se metieron al partido, luego de que el árbitro central señalara un penalti a su favor, por una falta sobre Guillermo Martínez.

Dicha acción, fue criticada fuertemente por Nicolás Larcamón, quien considera que no debió haber sido marcada y lamentó que no se utilizara la “herramienta” que sirve para este tipo de jugada.

“Es un partido que termina siendo determinado por una acción que no entiendo, me desconcierta. El desarrollo del partido fue ampliamente favorable [para nosotros] y, lastimosamente, se mancha nuevamente por una acción que marca el rumbo del partido”, aseveró.

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El director técnico argentino reconoció sentirse “caliente” y molesto con la decisión del silbante y cuestionó su trabajo, aunque dejó en claro que no siente que exista una cacería por parte de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“No lo siento personal, no lo siento como una persecución, pero coincide porque teníamos el antecedente de ese partido anterior donde fracturan a un jugador. Lo que me frustra y me ofusca un poco es ver que una acción determina el rumbo del partido”, manifestó.

De igual forma, compartió que él no es el indicado para alertar sobre las actuaciones de los árbitros en la Liga MX, ya que considera que es normal que se equivoquen.

“Yo no tengo que dar ningún mensaje a ninguna comisión, no tengo que andar atendiendo esa cuestión. Son errores que se pueden cometer, pero hay procedimientos que deberían ser más eficientes. Confío en que no hay una persecución”, externó.

A pesar de su molestia, Nicolás Larcamón no dudó en reconocer que se enfrentó a un digno rival en la cancha de CU.

“Pumas es un gran equipo, siento que Efraín Juárez está haciendo un gran trabajo; es un equipo duro, competitivo todo el tiempo y te lo hacen sentir en todo momento”, puntualizó”, valoró sobre el conjunto auriazul.

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