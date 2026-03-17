La refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, que cada vez sube más su volumen de procesamiento de crudo, compensó en 2025 la pérdida reportada por Deer Park, otra refinería de Pemex, ubicada en Texas, Estados Unidos.

La información de la petrolera muestra que el Sistema Nacional de Refinación (SNR), que ya integra a la refinería Olmeca, tuvo ganancias por 62 mil millones de pesos en 2025, mientras que, por segundo año consecutivo, Deer Park reportó pérdidas de 404 millones de pesos el año pasado.

Los números rojos de las instalaciones mexicanas en Estados Unidos están vinculadas a una reducción en su procesamiento de crudo, pero también al mantenimiento preventivo programado que tiene que recibir la refinería, como explicó recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Proceso de crudo de Deer Park

Para Luis Miguel Labardini, de Marcos y Asociados, resulta relevante que el área de refinación esté reportando resultados positivos y que se haya podido compensar la pérdida de otras áreas, incluyendo a la refinería en Estados Unidos.

“Esto se debe a la disminución en la proporción de combustóleo del total de combustibles producidos, lo que ha contribuido a mejorar los indicadores financieros, ya que este producto era el principal factor que mantenía los números en terreno negativo.

“Además, pese a los distintos contratiempos, la producción de la refinería Olmeca ha comenzado a incidir en el volumen total y en los márgenes de refinación. El efecto más claro se observó en el último trimestre de 2025, cuando se incrementó la producción, en particular de diesel”, señaló.

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La problemática en Deer Park es que, bajo la administración de Pemex, que la compró en 2022, es que su nivel de procesamiento sigue bajando. En 2025 procesaron 261 mil barriles diarios, 11 mil menos que un año antes.

“Deer Park está en mantenimiento, un mantenimiento programado desde el año pasado. La refinería está funcionando bien. Cualquier fábrica requiere mantenimiento programado”, comentó la Presidenta en su conferencia.

Sin embargo, no especificó cuánto iba a durar ese mantenimiento o cuándo terminaría.

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Retos a futuro

Para Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC, Pemex necesita fortalecer otras áreas para lograr resultados sostenibles, objetivo del gobierno para 2027.

“El que la refinación muestre una mejoría es positivo, y responde al respaldo que han otorgado los gobiernos federales, tanto el actual como el anterior, mediante inversiones relevantes”, señaló.

No obstante, advirtió que es necesario revisar el desempeño de otras divisiones, particularmente exploración y producción, que registró pérdidas más elevadas y que ni siquiera pudieron compensarse con la utilidad cambiaria ni con los apoyos del gobierno federal.

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“Si se eliminan los apoyos del gobierno a Pemex, que le aportó 395 mil millones de pesos en 2025, la empresa seguiría en situación muy complicada, similar a la de 2024, cuando reportó las mayores pérdidas en su historia”, afirmó.

En 2025, Pemex reportó una pérdida total de 45 mil millones de pesos. Además, ajustó las pérdidas de 2024, que pasaron de 620 mil millones a 780 mil millones de pesos, derivado de cambios fiscales asociados a la reforma energética.

La pérdida de la petrolera tiene lugar a pesar de los apoyos que ha recibido del gobierno actual, y las grandes inversiones, como fueron la de la refinería Dos Bocas, con sobrecosto de 150%, hasta 21 mil millones de dólares, o la compra de Deer Park en enero de 2022, por 600 millones de dólares.

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Esa refinería comprada a Shell, en lugar de dejar ganancias ha pesado en la operación finaciera de la petrolera mexicana.

A finales de febrero, durante la conferencia con analistas sobre los resultados del cuarto trimestre, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, reiteró que la meta de la empresa es incrementar el suministro de crudo al SNR, tanto con la producción propia, como mediante nuevos proyectos mixtos con el sector privado.