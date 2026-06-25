Del total de citas agendadas durante 2025 y 2026 en los Módulos de Identificación Vehicular (MIV) de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ) para realizar una compra o venta segura, casi la mitad de los solicitantes decidieron no asistir, y los que sí asistieron, la mayoría obtuvieron una constancia por estar en regla, de acuerdo con datos de la FGJ obtenidos vía transparencia.

De un total de 3 mil 947 solicitudes de revisión a vehículos tramitadas entre enero de 2025 y el 21 de mayo de 2026, asistieron 2 mil 77 solicitantes, equivalente al 52.6% de las citas solicitadas, mientras que el número de personas que no asistió fue de mil 870, lo que equivale al 47.4%.

De acuerdo con información de la FGJ, que obtuvo El UNIVERSAL vía transparencia, en el mismo periodo, la fiscalía entregó mil 402 constancias a compradores o vendedores de un automóvil o motocicleta, lo que representa 67.5 % de los autos revisados.

De los 2 mil 77 vehículos revisados en los MIV, 633 no pasaron el proceso y no obtuvieron una constancia por no contar con la documentación necesaria, lo que representa 30.4% de los automotores revisados.

Asimismo, un total de 35 vehículos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, lo que representa 1.6% de las unidades revisadas.

La FGJ cuenta con dos módulos, el Zona Centro, ubicado en el edificio de la institución, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc; y el Zona Oriente, en la colonia Chinampac de Juárez, en la alcaldía Iztapalapa.

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El ubicado en la colonia Doctores recibió más de cuatro veces el número de solicitudes que el Zona Oriente y realizó más de tres veces el número de revisiones.

En un recorrido realizado en este punto, personal indicó que las citas que no se concretan es debido a las constantes manifestaciones y cierres viales en la zona. “La gente se desespera y al final ya no viene a las citas, esa es la razón”, dijo un trabajador administrativo del módulo.

“Pocos son los vehículos que vienen remarcados o alterados, obvio la gente que viene no sabe que el auto está con algún problema, pero aquí es lo que detectamos”, explicó el personal

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Las unidades que aparecen como remarcadas son puestas a disposición ante el MP, agregó.

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