La eliminación de México del Mundial 2026 a manos de Inglaterra dejó imágenes de frustración que rápidamente se hicieron virales. Mientras algunos usuarios tomaron con humor los videos de aficionados golpeando sus televisores, especialistas y organismos advirtieron que este tipo de reacciones también reflejan un problema que suele agravarse durante los grandes eventos deportivos: la violencia doméstica.

@puntualizandolainformac1 #VIRAL En redes sociales se ha viralizado un video que muestra a un aficionado que no pudo contener su frustración por la derrota de la Selección Mexicana y destrozó un televisor argumentando que había apostado toda su quincena. ¿Crees que sea una reacción real o actuada? ♬ sonido original - Puntualizando la Información

Aunque el fútbol no provoca la violencia, sí puede coincidir con factores que incrementan el riesgo dentro de los hogares, especialmente durante partidos de alta tensión emocional.

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¿Por qué aumenta la violencia doméstica durante el Mundial?

Cada Mundial reúne a millones de personas frente a una pantalla para apoyar a su selección. Sin embargo, detrás de la celebración también existe un fenómeno que ha sido analizado por especialistas: el incremento de casos de violencia familiar durante las jornadas mundialistas.

Los partidos de México unieron al pueblo y su eliminación del Mundial representa un “golpe de realidad”, consideran expertos. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL

De acuerdo con Unicef, las competencias deportivas de gran magnitud pueden combinar varios factores de riesgo, como el consumo excesivo de alcohol, la presión económica derivada de apuestas, la intensidad emocional que generan los encuentros y ciertos patrones sociales relacionados con la masculinidad y la forma en que algunas personas reaccionan ante la derrota o la victoria.

Esto significa que el problema no está en el deporte, sino en circunstancias que pueden intensificar conductas violentas cuando estas ya existen dentro del hogar.

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¿Por qué aumenta la violencia doméstica durante el Mundial? Esto se sabe. Foto: Especial

¿Qué revelan los estudios sobre el Mundial y la violencia familiar?

Los datos recopilados por la organización de la ONU muestran que el comportamiento de algunos agresores no depende únicamente del resultado del partido.

En Inglaterra, una investigación encontró que los casos de violencia familiar aumentaron 26% cuando el equipo del agresor ganó o empató, mientras que el incremento llegó a 38% cuando perdió. Los resultados evidencian que la tensión emocional puede traducirse en agresiones sin importar el desenlace deportivo.

Otro estudio citado por el organismo internacional señala que, durante los días de partido, los incidentes relacionados con el consumo de alcohol crecieron hasta 47% en comparación con una jornada habitual.

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Las investigaciones también detectaron un patrón importante: mientras se desarrolla el encuentro, los reportes pueden disminuir momentáneamente; sin embargo, comienzan a incrementarse una vez que termina el partido y alcanzan su punto más alto entre 10 y 12 horas después del silbatazo inicial.

La pasión por el fútbol no justifica ningún tipo de violencia

Ante ello, la Unicef recordó que, ninguna celebración deportiva debe poner en riesgo la seguridad o la integridad de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

También destacó la importancia de que familiares, amistades, vecinos y comunidades permanezcan atentos ante posibles señales de violencia doméstica, ya que muchas víctimas no pueden pedir ayuda de manera directa.

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