Mérida, Yucatán. - La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Yucatán señaló que sus establecimientos registran un incremento de más del 30 por ciento en ventas, por los partidos del Mundial de Futbol.

Y aunque para el sector turístico y hotelero el torneo de futbol no fue lo que se esperaba, pues no se incrementó la llegada de visitantes a Yucatán, el sector gastronómico precisó que los juegos de la Selección Mexicana dispararon sus ventas hasta en un 50 por ciento.

El organismo, que preside Israel López García, manifestó que, durante las primeras semanas del Mundial, el 40 por ciento de los restaurantes reportó un incremento en la afluencia de comensales durante los partidos.

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Comentó que el sector restaurantero confía en que en lo que resta del Mundial de Futbol se mantenga la afluencia de clientes, pese a que la Selección Mexicana quedó eliminada.

López García indicó que los restaurantes que han logrado más ventas son los que ofrecen la transmisión de los encuentros en pantallas, promociones y dinámicas para los aficionados.

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Puntualizó que la cerveza lidera la demanda durante los partidos, seguidas por botanas y alimentos, los cuales se comparten con familiares y amigos.

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