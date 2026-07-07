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Con motivo de los partidos del Mundial que tuvieron lugar en el Estadio Ciudad de México, la línea 2 del Metro que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos transportó a 2 millones 273 mil 700 personas, durante todo su horario de servicio, dio a conocer el director general del Metro, Adrián Rubalcava.
En esas mismas cinco jornadas en el Estadio Ciudad de México, las líneas 1, 2, 3 y 6, trasladaron a más de 7 millones de usuarios, precisó.
“Desde el 11 de junio pasado, en la zona del Centro Histórico y sus alrededores, ésta fue una zona de altísima afluencia y que la red del Metro estaba ya lista para recibir a nuestros visitantes y a los usuarios comúnmente, del Metro”, dijo.
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Tras encabezar la entrega de obras de renovación de las estaciones Allende, Bellas Artes e Hidalgo, el titular del Sistema de Transporte Colectivo (STC) afirmó que durante los días que jugó la Selección Mexicana, durante el horario nocturno, estas estaciones “mantuvieron una alta disponibilidad de trenes en operación y se conservaron inclusive trenes en reserva, para poder darle funcionalidad”.
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vr/cr
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