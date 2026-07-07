Aunque han pasado 26 días desde que inició el Mundial en la CDMX y luego de que la Selección Mexicana salió de la justa deportiva, la administración local continúa la entrega de obras pendientes. Este martes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de las obras de renovación que se realizaron en las estaciones Hidalgo, Bellas Artes y Allende, de la línea 2.

“El día de hoy venimos a la segunda etapa, de hacer de conocimiento público el trabajo que se hizo en la línea 2 del Metro, en las estaciones en este caso: Hidalgo, Bellas Artes y Allende”, dijo.

Tras recorrer las estaciones de Hidalgo y Bellas Artes, Brugada Molina aseveró que el objetivo de esta renovación implicó tanto el mantenimiento integral de la línea como de las estaciones.

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Sólo en estas tres estaciones, se colocaron más de mil luminarias y 202 cámaras para prevenir delitos. Asimismo, detalló que se renovaron torniquetes así como muros y pisos, y se llevó a cabo la renovación de infraestructura. Sólo en Allende, se renovaron accesos que se encontraban muy deteriorados y se instaló un mural en la entrada.

“Estas tres estaciones, utilizadas cada día por miles de personas, son además emblemáticas de nuestro Metro”, dijo.

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Recordó que en total se invirtieron 2 mil 200 millones de pesos para la renovación de la línea, de los cuales, mil 500 fueron por parte del Gobierno federal.

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Por otro lado, señaló que con esta intervención se logró aumentar en un 21% el número de trenes que operan en esta línea, pues se recuperaron seis trenes, con lo que se pasó de 28 a 34 en operación, lo que se traduce en menos tiempo de espera para la publicación.

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