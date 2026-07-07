Texcoco, Méx.- Un presunto asaltante murió y otro resultó herido en un enfrentamiento a balazos con policías municipales de Texcoco.

Los hechos ocurrieron después de que los sujetos intentaron despojar de dinero en efectivo a dos mujeres en la calle Nezahualcóyotl, en el centro del municipio.

Los uniformados recibieron un reporte vía radio durante inspecciones de rutina.

Al llegar al sitio, un hombre amenazaba a las dos mujeres, originarias de Chicoloapan.

Lee tmabién Así creció la asistencia a los festivales mundialistas cada partido; la afluencia pasó de 420 mil aficionados a más de un millón de personas

Un segundo sujeto llegó en motocicleta y ambos huyeron por la carretera federal México-Texcoco.

[Publicidad]

El ayuntamiento de Texcoco informó que el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo estableció un cerco virtual y siguió el desplazamiento de los sospechosos hasta la calle Flor de Lis, en la comunidad de Montecillos.

Allí los sujetos se vieron acorralados y abrieron fuego contra los policías.

Los oficiales respondieron a la agresión. En el intercambio de disparos, uno de los presuntos asaltantes cayó muerto en el lugar.

[Publicidad]

Lee también Revelan quinta muerte durante actividades del Mundial en CDMX; un hombre de 38 años falleció por un infarto

El segundo, identificado como Javier Josué “N”, de 19 años, recibió impactos y fue trasladado bajo custodia al Hospital Guadalupe Victoria.

Paramédicos de Protección Civil confirmaron la muerte del primer sujeto.

[Publicidad]

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron al Servicio Médico Forense e iniciaron las diligencias.

Los policías entregaron a la Fiscalía Regional de Texcoco un arma de fuego y una motocicleta Bajaj Pulsar negra, modelo 2025, como indicios.

Lee también Suman 853 conductores remitidos al Torito en lo que va del Mundial; más de 845 vehículos fueron remitidos al corralón

[Publicidad]

También presentaron sus armas de cargo, chalecos balísticos y la patrulla, que registró al menos tres impactos de bala.

El detenido enfrenta cargos por robo con violencia y homicidio, ambos en grado de tentativa. Permanece bajo custodia hospitalaria.

El dispositivo de seguridad que se implementó forma parte del Mando Unificado con Policía Estatal y Guardia Nacional, destacó el gobierno texcocano.

[Publicidad]

LL