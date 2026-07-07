A 25 días de la inauguración de la Copa del Mundo, las autoridades capitalinas confirmaron una muerte más ocurrida en el contexto de la justa deportiva en la Ciudad de México, con lo que suman cinco decesos durante las actividades por el torneo de futbol.

Al hacer un balance sobre las acciones desplegadas por el Gobierno capitalino tras la derrota de la Selección Mexicana, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, señaló que desde el 11 de junio, cuando se inauguró el Mundial, al 6 de julio, se registraron cinco muertes, cifra distinta a los cuatro decesos que había manejado la administración la semana pasada, donde sólo se incluyó a las personas que murieron en la celebración posterior al partido México-Ecuador del 30 de junio.

Aunque en conferencia de prensa no dio más detalles de la quinta muerte, posteriormente, en entrevista con medios de comunicación, la secretaria precisó que el hecho ocurrió el día de la inauguración.

Se trató de un hombre de 38 años, quien murió de un infarto en un hospital de la Ciudad.

Indicó que el hombre se encontraba con su familia en el Fan Fest del Zócalo, cuando se comenzó a sentir mal, por lo que fue caminando al hospital Gregorio Salas, donde murió.

Dijo que el hombre tenía antecedentes cardiovasculares y había recibido una intervención un mes antes. Por esto, señaló, el dato de este deceso no se había incluido en la numeralia oficial al tratarse de un paciente a quien le pudo ocurrir esto en cualquier lugar.

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“Él estaba en el Fan Fest, se sintió mal, se fue caminando al hospital, llegó al hospital, tuvo una fibrilación ventricular y desafortunadamente falleció. Era un paciente que ya tenía antecedentes cardiovasculares, que había tenido, digamos, una intervención antes, un mes antes, y que desafortunadamente falleció. No se había incluido porque realmente es un paciente que le hubiera podido pasar en cualquier lugar, pero como fue en este contexto, se decidió ponerlo en esta cuenta”, argumentó la funcionaria.

Cabe recordar que los otros cuatro fallecidos fueron los que se notificaron el 1 de julio, quienes perdieron la vida durante la celebración posterior al partido entre las selecciones de México y Ecuador, en calles aledañas al Paseo de la Reforma. Tres por asxifia en medio de la “ola humana” y otro más por broncoaspiración.

Sobre este último caso, la fiscalía capitalina dio a conocer que sigue abierta la indagatoria por el deceso del joven y no se descarta algún otro delito asociado con el fallecimiento.

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Ese día, el joven fue trasladado de Reforma al Hospital General Dr. Rubén Leñero donde murió.

Este lunes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indicó que como parte de las diligencias “esta institución trabaja para esclarecer las circunstancias específicas en que el joven perdió el conocimiento y las acciones de las personas que lo acompañaban, mediante el análisis de testimonios, videograbaciones, dictámenes periciales, estudios toxicológicos y demás datos de prueba integrados a la carpeta de investigación”.