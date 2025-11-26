Más Información

Los mejores MEMES de la derrota de América ante Monterrey en la Liguilla

Rayados de Monterrey hizo valer su localía y dio un golpe de autoridad en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Con un planteamiento sólido y una presión alta desde el inicio, los dirigidos por Domènec Torrent lograron incomodar a un América que nunca encontró claridad en ataque para vencerlo (2-0).

Lee también

Como ya es costumbre en la Liguilla, las redes sociales se llenaron de memes tras la derrota del América. Las burlas apuntaron al planteamiento de Jardine, a la falta de reacción ofensiva y al autogol de Lichnovsky

LOS MEJORES MEMES DEL PARTIDO

