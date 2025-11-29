Rayados rompe el silencio sobre el futuro de Sergio Ramos: "Estamos en pláticas"

Rayados logró avanzar a las semifinales del torneo Apertura 2025 y lo hizo de forma agónica gracias al gol de Germán Berterame al minuto 93.

Su afición festeja en Monterrey y en Ciudad de México por el resultado y porque además, todavía hay esperanzas de que Sergio Ramos no abandone el club al terminar el torneo.

En los últimos días, el periodista español de El Chiringuito, Juanfe Sanz Pérez reveló que el capitán del Monterrey habría tomado la decisión de no seguir jugando en la Liga MX, versión que fue replicada y confirmada por el periodista especialista en fichajes, Fabrizio Romano.

Sin embargo, este sábado al terminar el partido contra el América, el presidente deportivo de Rayados, José Antonio Noriega, le dio tranquilidad a su afición.

“No hay nada definitivo, estamos en pláticas y no hay nada concreto ni de un lado, ni hacia el otro, no ha habido una decisión definitiva, estamos en pláticas”, declaró el Tato.

Su compañero de equipo, Óliver Torres, aseguró que “Sergio trabaja cada día por el objetivo que tenemos en común” y el entrenador, Domènec Torrent, evitó hablar al respecto, aunque dejó en claro que “ahora no toca hablar de esto, no sé lo que va a pasar ni conmigo; sé que está muy centrado en intentar ganar este campeonato y nosotros nos tenemos que centrar en qué vamos a hacer contra el próximo rival”.