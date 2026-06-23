Ya con el calendario en mano para la temporada 2027 de la Fórmula E y con la confirmación de México, ahora la duda se mantiene sobre si habrá modificaciones al circuito o si se mantendrá el mismo.

En la actual campaña, el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez sí tuvo un ligero cambio, pero ahora se habla de la posibilidad de correr en el mismo layout que la Fórmula Uno, aunque sigue en suspenso.

“Estamos explorando junto con los propietarios del circuito la posibilidad de utilizar una versión más larga del trazado. No creo que definamos la configuración final todavía, porque aún debemos realizar simulaciones y estudiar distintas opciones para el fin de semana de carrera”, explicó Jeff Dodds, CEO de Fórmula E.

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Vista panorámica del Autódromo Hermanos Rodríguez - Foto: Imago7

Por su parte, Marek Nawarecki, director del Departamento de Circuitos de la FIA, confirmó que “estamos estudiando diferentes posibilidades para ampliar un poco la configuración del circuito en comparación con la que usamos actualmente”. No obstante, señaló que el trazado para el GEN3 Evo continúa como opción para el GEN4.

En enero de este año, Alberto Longo, cofundador de la categoría eléctrica, comentó para EL UNIVERSAL Deportes su deseo de cerrar un acuerdo de, por lo menos, cinco años con la Ciudad de México para seguir aquí y, sin decir mucho, parece que ese acuerdo estaría cerca.

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“Estaremos en el medio y largo plazo ahí en México”, compartió el español sin dar más detalles.

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“Estoy muy contento de seguir yendo a México. México ha estado desde la temporada 2, es un orgullo tremendo estar ahí. Sobre todo cuando hablamos del Foro Sol, es un sitio único del calendario”, compartió el directivo ibérico.

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“Sobre México, lo que puedo decir es que tenemos una relación de varios años por delante”, agregó Dodds.

De la temporada 2 a la 13, México es un destino primordial para el serial eléctrico que ha encontrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez su casa.