La Fórmula E ya piensa en su temporada número 13, donde contará con grandes novedades, tanto en el calendario como en la pista, con el GEN4 que promete ser un auténtico misil en cada circuito de la campaña.

De entrada, en 2027 habrá fechas en 13 países (dos más que los 11 de la temporada actual), lo que aumenta el número de carreras a 21 con un par de nuevos destinos para la categoría eléctrica, para continuar con la misión de expandir el mercado y conquistar a más aficionados. Además, por primera vez en su historia, contarán con ocho carreras dobles, una cantidad nunca antes vista en el serial.

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“Todo lo que hacemos en nuestro día a día es atraer más gente al deporte que amamos. El calendario refleja esa realidad, es un calendario de 13 países, con 21 carreras, cubriendo dos mercados nuevos: Países Bajos y Estados Unidos”, puntualizó Alberto Longo, cofundador de la Fórmula E.

La pretemporada comienza en el circuito de Jarama, Madrid, España, entre el 16 y el 20 de noviembre. Después de varios años con el banderazo en Brasil, para el próximo año la temporada comenzará en Yeda, Arabia Saudita, con una carrera doble el 18 y 19 de diciembre.

Este cambio se dio por un par de razones que fueron explicadas por Jeff Dodds, CEO del serial eléctrico.

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“Hay varias razones. La primera es que buscamos alinearnos mejor con el calendario tradicional del automovilismo brasileño. La fecha que hemos elegido encaja mejor con las costumbres y la programación del deporte motor en Brasil. Además, queríamos aprovechar mejor el momento del año para la carrera de Arabia Saudita”, compartió el directivo británico.

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“El clima es favorable en esa época del año, el mercado saudita se ve menos afectado por el periodo navideño y, además, el circuito de Yeda Corniche es ideal para mostrar todo el potencial del nuevo monoplaza gracias a su alta velocidad”, agregó.

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México, uno de los mercados más fuertes de la categoría, será la tercera fecha del calendario. El Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá al GEN4 el 16 de enero y marcará el comienzo de la gira americana, donde llegará el debut de Austin, Texas, con el mítico Circuito de las Américas el 6 de febrero.

Sao Paulo, Brasil (13 de marzo), será la culminación de las fechas de este lado del globo para después llegar a China y de ahí comenzar a correr por Europa, donde están las otras tres novedades: un cambio de sede en Gran Bretaña, una fecha en Países Bajos (Zandvoort) y el debut de Madrid para cerrar el paso por el Viejo Continente.

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“Londres ha sido un gran hogar para nosotros, pero no puede albergar de manera sostenible al auto Gen4. Brands Hatch, por otro lado, es un circuito muy respetado y querido, ubicado a unos 30 minutos de Londres, y esperamos que se convierta en la casa de la Fórmula E en el Reino Unido durante muchos años”, compartió Dodds.

El cierre de temporada llegará el 25 de julio en Japón. Con este ambicioso calendario, la Fórmula E quiere dar un golpe más en el mundo del deporte motor para seguir posicionándose como una de las categorías más fuertes.