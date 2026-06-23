La fase de grupos de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 está cada vez más cerca de finalizar, por lo que cada partido se vuelve más atractivo.

Hasta el momento, se han jugado las dos primeras jornadas en la mayoría de los grupos, solamente falta que entren en acción dos selecciones del Grupo K (Colombia y República Democrática del Congo) y las cuatro del Grupo L (Inglaterra, Ghana, Panamá y Croacia).

Este martes 23 de junio, los seis países entrarán en acción, con lo que dará por concluida la segunda fecha del Mundial.

Por tal motivo, cada punto se vuelve más valioso de cara a la ronda de dieciseisavos de final, que ya está a la vuelta de la esquina.

Este miércoles, se pondrá en marcha la última jornada de la fase de grupos, por lo cada selección buscará sumar la mayor cantidad de puntos para no despedirse del torneo de selecciones más importante del planeta.

De momento, México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega y Argentina son países que ya están clasificados a la siguiente ronda, por lo que llegarán a su último encuentro con mayor tranquilidad.

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Matemáticamente, los demás equipos todavía no han asegurado su boleto para la siguiente instancia, por lo que podrían quedar en diferentes posiciones de sus respectivos grupos.

Por otro lado, el negativo de esta Copa del Mundo, antes de que se dispute la última jornada de la fase de grupos, ya hay algunas selecciones que están, oficialmente, eliminadas.

A pesar de que todavía tienen un duelo por delante, llegarán sin ninguna posibilidad de avanzar a la siguiente instancia; aunque, buscarán cerrar su participación en Norteamérica 2026 de una manera más que digna.

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¿Cuáles selecciones están eliminadas antes de la última jornada del Mundial 2026?

De momento, sólo hay cuatro selecciones que ya no tienen ninguna opción de conseguir un boleto para los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Haití, Turquía, Túnez y Jordania son los países que, de manera oficial, está eliminados de la justa mundialista.

Ninguno ha podido sumar un solo punto en sus dos primeros compromisos, por lo que no tiene alguna posibilidad de ser uno de los mejores terceros lugares.