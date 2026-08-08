El fin de semana (8 y 9 de agosto) la Orquesta Sinfónica de Minería presenta el sexto programa de su Temporada de Verano 2026 en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli con dos invitadas especiales: Jeannette Sorrell (San Francisco, 1965) como directora huésped y Shari Mason (violín solista).

El programa, conformado por obras de Schubert (la Sinfonía inconclusa), Mozart (Concierto para violín núm. 4) y Haydn (Sinfonía núm. 103 Redoble del timbal), tiene —en palabras de Sorrell —, conexiones fascinantes: “Los tres compositores vivieron en Viena una buena parte de sus vidas y conocían la música de los demás. Mozart, además, estudió con Haydn. Haydn también aprendió de Mozart. Podemos ver esto en el final de la sinfonía de Haydn —el tema y el contra tema son muy similares al final de la famosa sinfonía Júpiter, de Mozart. Mozart compuso esta sinfonía cuatro años antes de que Haydn compusiera la suya, así que claramente Mozart tuvo una influencia en él. También pienso que Schubert se inspiró en Haydn para el inicio de su Sinfonía inconclusa. En el recitativo del chelo, Haydn usa algo similar en su Sinfonía Drumroll. En ambas obras, los chelos y los contrabajos imitan el discurso dramático de un cantante, así que suena como un recitativo, los chelos se convierten en la voz humana”.

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Sorrell, ganadora del premio Grammy y fundadora de la Apollo's Fire Baroque Orchestra, añade que, como directora huésped, siempre es un reto encontrarse, por primera vez, con una nueva orquesta y percatarse de las formas que esta tiene para comunicarse. Afortunadamente, continúa, hace unos días tuvieron su primer ensayo en el que los integrantes de la Sinfónica de Minería le parecieron grandes artistas.

La directora, además, es conocida por su interés en difundir la música antigua, la importancia de restaurar el sentido del drama y la retórica que posee: “Así es como los compositores de la época pensaban sobre la música, escribían música que imitaba las recitaciones dramáticas de los oradores de la Grecia y Roma antiguas. Así que la música está pensada para tener momentos de suspenso, de sorpresa o contemplación. Una manera de interpretar música que fue un poco olvidada durante 100 años”.

La música mexicana no es ajena a esta exploración creativa. A Sorrell le entusiasma tocar, junto a Apollo´s Fire, la danza Xacara de la que hizo arreglos pensados particularmente para el grupo: “La hemos tocado muchas veces como encore. La Xacara era una danza del siglo XVII con un ritmo gracioso”.

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Después de ser una de las invitadas especiales de la Sinfónica de Minería, Sorrell retomará los proyectos en los que ha estado trabajando. Primero menciona una gira por Europa con un programa curado por ella: “Nos acompañará la soprano caribeña Jeanine De Bique. Este programa explora las conexiones entre la música europea del Siglo XVIII con la música de esa misma época en el Caribe. El programa nos invita a pensar un poco en la trata trasatlántica de esclavos de las colonias caribeñas y sus consecuencias tanto en el nuevo como en el viejo mundo”.

Otro proyecto es la dirección de la Filarmónica de Nueva York (rol al que se une por cuarta vez): “Siempre es un honor y un gozo trabajar con ellos”.

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Adelanta, por ultimo, que se encuentra trabajando en un programa para contar la historia de su padre, hombre refugiado y superviviente, casi en secreto, del Holocausto: “Espero usar la música para hacer conciencia del buen trato que merecen los refugiados. Si los Estados Unidos no hubieran recibido a mi padre en 1957, yo no existiría. Es importante compartir, como artistas, un mensaje de verdad y amor”.

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