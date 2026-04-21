Presentan el auto que sacudirá a la Fórmula E

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La Fórmula E presentó el monoplaza Generación 4 (GEN4) para la temporada 2026-27; en palabras de sus creadores, representa “el mayor salto en rendimiento” en la historia de la categoría.

“Es el coche más rápido y potente que la Fórmula E ha creado jamás. Una auténtica locura, un animal”, explicó Alberto Longo, director general y cofundador del campeonato.

Tendrá 50 por ciento más potencia, además de incorporar tracción total activa, lo que se traduce en una aceleración y velocidad nunca antes vistas.

Desde la FIA, organismo clave en el desarrollo del monoplaza, también tienen claro que este ejemplar cambia el lugar de la Fórmula E en el mapa del automovilismo mundial.

“Este coche va a situar a la Fórmula E a la altura de los grandes campeonatos de monoplazas, justo por detrás de la Fórmula Uno en cuanto a performance”. explicó Pablo Martino, responsable del circuito en FIA, quien también expuso que esta creación llega de 0 a 200 km/h en sólo 4.4 segundos.

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