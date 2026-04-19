Juha Miettinen muere en las 24 horas de Nürburgring, tras fuerte accidente

Una lamentablemente noticia sacudió al mundo del automovilismo el pasado sábado, 18 de abril, luego del fallecimiento de Juha Miettinen en la clasificación de Serie Langstrecken (NLS) de Nürburgring.

En esta carrera iba a tener participación Max Verstappen, tetracampeón de la Fórmula 1, por lo que el evento generó mayor interés en la afición.

Debido al choque de siete autos, la carrera fue detenida con una bandera roja, y posteriormente suspendida de manera definitiva.

Los organizadores confirmaron el fallecimiento de Miettinen por medio de un comunicado, noticia que consternó a la afición del deporte motor.

“Durante la primera carrera de las clasificatorias de ADAC 24h Nürburgring, se produjo un grave accidente en el que se vieron involucrados siete competidores en las primeras vueltas de la carrera”, se lee en el mensaje.

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De acuerdo con lo compartido, el veterano competidor perdió la vida en el centro médico del circuito.

"A pesar de la rápida llegada de los servicios de emergencia, los paramédicos no pudieron salvar al piloto implicado, Juha Miettinen (BMW 325i, n.º 121), tras ser extraído del vehículo. El piloto falleció en el centro médico tras fracasar todos los intentos de reanimación”, detalla el comunicado.

Afortunadamente, los otros seis pilotos envueltos en el siniestro no presentan lesiones que pongan en riesgo su vida.

“Los otros seis pilotos implicados fueron trasladados al centro médico y a hospitales cercanos para someterse a exámenes preventivos. Ninguno de los heridos se encuentra en estado crítico".

La carrera se estará llevando acabo este domingo, donde se guardará un minuto de silencio.

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