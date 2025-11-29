En América asumen la responsabilidad del fracaso en el Apertura 2025

Más Información

América no supo aprovechar su momento y el tener contra las cuerdas a . Cambiar a línea de cinco en lugar de ser más ofensivos costó caro en el seno de las Águilas.

André Jardine se fue el expulsado al término del partido y en conferencia de prensa habló el auxiliar Paulo Victor, quien asegura que el equipo asume la responsabilidad del fracaso.

"Asumimos la responsabilidad, el cuerpo técnico, los jugadores... Sufrimos tres goles por errores, en instancias finales nos cuesta la clasificación, pero el vestidor está fuerte, con cabeza arriba. Ya se quedó en el pasado, ahora seguimos al frente buscando nuevos objetivos", declaró el brasileño.

América renunció al ataque cuando Monterrey buscaba un milagro y le abrió la puerta para el gol de Germán Berterame que significó el pase de Monterrey a Semifinales; sin embargo, en el Nido niegan que hayan dejado la ofensiva de lado.

“Hay diversas formas de atacar, contragolpear lo es, en el primer partido, en el primer tiempo, no salió, buscamos contragolpe, Monterrey tuvo una oportunidad. No salió como queríamos", aseveró Paulo.

"Sabemos la exigencia del club, sabemos lidiar con naturalidad cuando las cosas no salen, tener equilibrio, no somos los peores cuando ganamos ni los mejores cuando ganamos”, concluyó el auxiliar azulcrema, luego del 2025 lleno de fracasos que consumó el equipo capitalino.

