México aplasta San Vicente y las Granadinas; Charlyn Corral anotó siete goles

Si alguien tenía dudas de que el Tri Femenil venía con hambre de revancha tras quedarse fuera de dos Mundiales seguidos, estas se disiparon en 90 minutos de puro trámite en suelo caribeño.

México aplastó 14-0 a San Vicente y las Granadinas en su debut del Campeonato Concacaf W 2026, ese torneo que reparte cuatro boletos directos al Mundial Brasil 2027 y dos plazas olímpicas para Los Ángeles 2028.

Y sí, fue exactamente tan desigual como suena… pero también divertido para las jugadoras mexicanas que dieron un festín a placer ante la inoperancia de las futbolistas de San Vicente.

Pedro López había avisado: “Vamos a salir a ganar”. Kenti Robles soltó que no había presión, solo “hambre”… ¡Y hambre tuvieron!.

A los 5 minutos Charlyn Corral ya cantaba el primero tras un pase filtrado de Rebeca Bernal que dejó a la portera caribeña con cara de sorpresa.

Lo que siguió fue un festival de goles: Jaqueline Ovalle (min. 13), Corral otra vez (min. 21), Scarlett Camberos (min. 24) y Corral de cabeza (min. 45+). 5-0 tan solo al descanso.

Las pobres de San Vicente no veían lo duro sino lo tupido. En la segunda parte México decidió que era día de hat-tricks, póker y lo que se pudiera.

Ovalle completó su triple (min. 56 y 64), Corral se despachó con la cuchara grande y anotó cuatro tantos más (61’, 86’. 90’ y 90+3’), uno con ayuda de una defensora rival.

Alice Soto (57’), Monserrat Saldívar (73’) y María Sánchez (76’) se apuntaron a la kermes del gol, para poner el 14-0 final.

Así de fácil México inició su camino hacia la justa mundialista en el clasificatorio de la Concacaf W rumbo a Brasil 2027.