Más Información

Bayern Munich vs Real Madrid EN VIVO - Cuartos de Final de la Champions League

Bayern Munich vs Real Madrid EN VIVO - Cuartos de Final de la Champions League

Chivas anuncia una baja en la recta final del Clausura 2026 de la Liga MX

Chivas anuncia una baja en la recta final del Clausura 2026 de la Liga MX

Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO el Bayern Munich vs Real Madrid, HOY, miércoles 15 de abril

Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO el Bayern Munich vs Real Madrid, HOY, miércoles 15 de abril

André Jardine deja su futuro en manos de la directiva tras eliminación del América: Se vienen días duros

André Jardine deja su futuro en manos de la directiva tras eliminación del América: Se vienen días duros

Televisa y TV Azteca se quedan sin la Selección Mexicana a partir de 2027

Televisa y TV Azteca se quedan sin la Selección Mexicana a partir de 2027

Chivas, líder de la competencia, comienza a mover sus piezas pensando en lo que será el proyecto del siguiente Apertura 2026 y este miércoles anunció la baja de uno de sus históricos.

El delantero Alan Pulido, quien vivió una gris segunda etapa en el Guadalajara, ya no pertenece más al cuadro rojiblanco y este día fue anunciada su salida.

"El Club Deportivo Guadalajara informa que, de común acuerdo, se ha terminado de manera anticipada la relación contractual con Alan Pulido", informaron las Chivas mediante un comunicado en redes sociales.

Pulido regresó al Rebaño en el torneo Clausura 2025 para vivir una segunda etapa; sin embargo, no fue lo esperado. Apenas disputó 16 partidos y anotó dos goles.

"Agradecemos el tiempo que Alan vistió los colores de Chivas y su aporte durante las dos etapas que integró las filas del equipo.

Le deseamos éxito en sus siguientes retos profesionales", agregaron la misiva rojiblanca.

En su primera etapa como jugador del Guadalajara Pulido fue campeón de goleo, campeón del Clausura 2027, conquistó una Copa de Campeones de la Concacaf y una Copa MX.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS