Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO el Bayern Munich vs Real Madrid, HOY, miércoles 15 de abril

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El Real Madrid tiene que remontar un 1-2 en Alemania, luego de la Ida de los Cuartos de Final si quiere estar en las Semifinales de la Champions League.

  • Fecha: Miércoles 15 de abril
  • Horario: 13:00
  • Transmisión: FOX One y FOX+
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