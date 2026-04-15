Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO el Bayern Munich vs Real Madrid, HOY, miércoles 15 de abril

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¿Cuándo y dónde ver el Bayern Munich vs Real Madrid?
El Real Madrid tiene que remontar un 1-2 en Alemania, luego de la Ida de los Cuartos de Final si quiere estar en las Semifinales de la Champions League.
- Fecha: Miércoles 15 de abril
- Horario: 13:00
- Transmisión: FOX One y FOX+
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