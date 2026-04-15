Televisa y TV Azteca se quedan sin la Selección Mexicana a partir de 2027

¿Televisa o TV Azteca? Esas han sido la opciones para ver a la Selección Mexicana por décadas. Ahora, un cambio se avecina.

Netflix y Concacaf revelaron una noticia que podría cambiar la forma de ver al Tricolor. Para 2027, la plataforma de streaming se apoderó de los derechos para ver al combinado nacional en los certámenes de la Confederación, ya que los partidos amistosos y otras competencias se mantendrían bajo el formato que se tiene hasta ahora.

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El acuerdo entre la Concacaf y la plataforma es por cuatro años, únicamente en territorio mexicano e incluye el Final Four de la Nations League de la Concacaf y la Copa Oro 2027, la justa más importante de la zona.

“A partir de 2027, los aficionados tendrán una nueva casa para disfrutar de dos de los torneos más emocionantes de futbol de la región”, se leía en un comunicado conjunto entre Netflix y la Concacaf.

El acuerdo aplica exclusivamente al territorio de México y las competencias de Selecciones Nacionales masculinas (2027 y 2029) de la Concacaf incluidas en esta alianza.

De a poco, Netflix gana terreno en el ámbito deportivo. Este acuerdo con Concacaf se suma a los recientes eventos deportivos que ha emitido, como la pelea de Saúl Canelo Álvarez frente a Terence Crawford, la WWE, juegos de la NFL en Navidad o el reciente encuentro inaugural de MLB.

Netflix ha ganado a una de las Selecciones más influyentes en su afición en todo el mundo. Este acuerdo significa un muy duro golpe a las televisoras y probablemente a toda su fiel afición.

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