Bayern Munich vs Real Madrid EN VIVO - Cuartos de Final de la Champions League

Bayern Munich repetirá la misma alineación con la que derrotó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y con la que intentará avanzar a las Semifinales de la Champions League en el Allianz Arena.

El cuadro alemán que dirige Vincent Kompany gana la serie 1-2, luego de su victoria en territorio español. Este miércoles con un empate en casa estará en la antesala de la Final de la Liga de Campeones de Europa.

Por su parte, Kylian Mbappé y Vinícius Jr estarán en el ataque del Real Madrid en la vuelta de los Cuartos de Final.

El técnico madridista Álvaro Arbeloa introduce cuatro cambios respecto al partido de ida, en el estadio Santiago Bernabéu.

Alineación del Bayern Munich: Manuel Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Díaz; y Harry Kane.

Alineación del Real Madrid: Lunin - Alexander-Arnold, Rüdiger, Militao, F. Mendy - Arda Güler, Federico Valverde, Bellingham, Brahim Diaz - Vinicius Junior, Kylian Mbappé.

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