Toluca empata sin goles con el FC Juárez, pero clasifica a semifinales del Apertura 2025

Con muy poco, el monarca sigue con vida y mantiene intacto su sueño de ser bicampeón.

El Toluca empató (0-0) con el FC Juárez en la vuelta de los cuartos de final, pero avanzó a las semifinales del Apertura 2025, gracias al marcador global (2-1). Resolvió la eliminatoria desde la ida.

En esta ocasión, los Diablos Rojos sufrieron en la ofensiva. Ni el incesante apoyo de su afición escarlata en el estadio Nemesio Diez hizo que rompieran el cerrojo de los Bravos.

Desde los primeros minutos, los dirigidos por Antonio Mohamed se volcaron al frente, pero el que menos se esperaba que fallara, falló.

Paulinho fue el primero en desperdiciar un par de acciones claras de anotar; sorprendentemente, el hombre gol del Toluca no pudo abrir el marcador en el inmueble mexiquense.

El Diablo invade la Liga y vuelve a semis 🔥 UNIDOS vamos por todo 👹 pic.twitter.com/j6B8K5ArvO — Toluca FC (@TolucaFC) November 30, 2025

El tricampeón de goleo no fue el único en equivocarse. Jesús Angulo, Helinho, Marcel Ruiz e, incluso, Federico Pereira tuvieron la oportunidad de anotar, pero la contundencia no estuvo de su lado esta vez.

También Sebastián Jurado tuvo un papel fundamental para mantener el cero a cero en el encuentro. El portero mexicano contribuyó con dos atajadas monumentales.

El Turco trató de encontrar soluciones desde la banca, pero no lo consiguió. Además, el que pudo ser su revulsivo más importante no estaba entre sus suplentes. Alexis Vega no era una de sus opciones de cambio.

El FC Juárez lo intentó, pero su esfuerzo no fue suficiente. La eliminatoria ya estaba definida.

El Toluca selló su clasificación a las semifinales, donde tendrá que ofrecer una mejor versión en la ofensiva para seguir defendiendo su corona. Cuatro partidos lo separan del ansiado bicampeonato.