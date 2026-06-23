Serán 123 los elementos de la Policía Bancaria e Industrial y de la Policía Auxiliar, desplegados en 13 alcaldías, los que realizarán labores de tránsito y que están autorizados para infraccionar.

Los uniformados que fueron capacitados por la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) comenzaron a desempeñar labores de vialidad a partir de este martes 23 de junio, comunicó la SSC.

¿En qué alcaldías te puede multar un policía que no es de tránsito?

Los uniformados se encuentran designados a la vigilancia de las alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Lee también Alcalde de Coyoacán celebra que Policía Auxiliar ya pueda levantar infracciones de tránsito; se busca recuperar el espacio público, dice

Tras realizar el curso teórico-practico de 80 horas en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, el pasado 10 de junio se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la lista de policías autorizados para infraccionar.

La SSC informó que la disposición se implementará durante la Copa Mundial de Fútbol 2026 y posteriormente se evaluará su continuidad.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm