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En un video que circula en redes sociales se observa a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) discutiendo con un hombre de chamarra verde y casco. Sin embargo, al subir una motocicleta con una mochila de apps de reparto al vehículo de la policía se desató la riña.
Al respecto, la SSC informó que los hechos sucedieron el 19 de junio cuando un oficial del sector Sotelo se percató que una motocicleta color rojo con permiso provisional era remolcada por otra en la colonia Popo de la alcaldía Miguel Hidalgo.
Agregó que cuando se le solicitaron los documentos correspondientes a los tripulantes, ellos agredieron al uniformado de manera física y verbal, por lo que pidió apoyo vía radio.
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Al no acreditar la propiedad del vehículo, dijo la secretaría, se trasladó al corralón. Sin embargo, cuando se realizaban estas labores, llegó otro hombre que golpeó al oficial en el ojo.
Por lo tanto, indicó que dicha persona fue presentada ante el agente del Ministerio Público junto con el conductor que realizaba el remolque de la motocicleta roja, ya que también agredió a los uniformados.
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Por estos hechos, la SSC indicó que personal de la Dirección de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación correspondiente para verificar el actuar de los adscritos.
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