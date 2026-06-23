Metrópoli | 23-06-26 | 10:11 | Actualizada | 23-06-26 | 10:11 |

Un sujeto fue detenido por policías de la (), señalado de haber aventado con su auto a un policía de Tránsito y de haber dañado un equipo handheld.

La SSC indicó que el automovilista fue visto manejando y usando su teléfono celular, por lo que policías en campo le marcaron el alto, sobre la avenida José Vasconcelos a la altura de la calle Alumnos, en la colonia San Miguel Chapultepec Segunda Sección, en la .

Tras informarle de la sanción, los oficiales de la Subdirección de Control de Tránsito de la SSC le retiraron la placa como garantía de pago y se retiraron.

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Sin embargo, el automovilista les dio alcance y agredió a uno de los policías, dañando el equipo handheld y, posteriormente, en su huida, aventó el auto a uno de los uniformados, quien cayó al suelo.

Los policías comenzaron a perseguir al sujeto hasta darle alcance en Paseo de la Reforma a la altura de la calle Burdeos, en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se estampó contra otro auto.

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Los policías detuvieron al conductor y fue presentado ante un agente del para que defina su situación jurídica.

mahc/LL

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