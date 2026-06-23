Un sujeto fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), señalado de haber aventado con su auto a un policía de Tránsito y de haber dañado un equipo handheld.

La SSC indicó que el automovilista fue visto manejando y usando su teléfono celular, por lo que policías en campo le marcaron el alto, sobre la avenida José Vasconcelos a la altura de la calle Alumnos, en la colonia San Miguel Chapultepec Segunda Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Tras informarle de la sanción, los oficiales de la Subdirección de Control de Tránsito de la SSC le retiraron la placa como garantía de pago y se retiraron.

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Sin embargo, el automovilista les dio alcance y agredió a uno de los policías, dañando el equipo handheld y, posteriormente, en su huida, aventó el auto a uno de los uniformados, quien cayó al suelo.

Los policías comenzaron a perseguir al sujeto hasta darle alcance en Paseo de la Reforma a la altura de la calle Burdeos, en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se estampó contra otro auto.

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Los policías detuvieron al conductor y fue presentado ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

mahc/LL