Los MEMES sobre la falla de Chicharito que provocó la eliminación de Chivas ante Cruz Azul

Javier “Chicharito” Hernández terminó de la peor manera su etapa en Chivas, al ser el culpable de la eliminación del equipo de Gabriel Milito, quien en la banca vio al referente de generaciones fallar la oportunidad más clara de los rojiblancos en la segunda parte.

El delantero tomó el balón con firmeza para ejecutar el penalti que podía cambiar la historia del partido ante Cruz Azul, pero el disparo salió desviado, lejos del arco celeste defendido por Andrés Gudiño, dejando a miles de seguidores en silencio.

La falla no solo significó la eliminación de Chivas del Apertura 2025, sino que abrió la puerta a una lluvia de críticas hacia el jugador que alguna vez fue símbolo de México por su paso por el Real Madrid.

