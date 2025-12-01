José Ramón Fernández revienta a Chicharito Hernández: “Es un fracaso terrible, una pena como falló”

Las Chivas se quedaron cerca de completar una hazaña histórica. Eliminar al Cruz Azul de la Liguilla hubiera sido una auténtica proeza para el Rebaño.

Sin embargo, no lo consiguió y se tuvo que marchar en los cuartos de final del Apertura 2025 traes perder con La Máquina por un global de 3-2.

El equipo de Gabriel Milito sorprendió al adelantarse en el marcador en los primeros minutos del partido, gracias a Cade Cowell, pero los dirigidos por Nicolás Larcamón reaccionaron rápido y Gabriel Fernández logró empate.

Para la segunda mitad, Bryan González volvió a adelantar a las Chivas en el estadio Olímpico Universitario, pero la alegría les duró poco porque Jeremy Márquez igualó el encuentro.

Cerca del final del intenso duelo en CU, el Rebaño tuvo la posibilidad de recuperar, de nueva, cuenta, la ventaja. El árbitro central señaló un penalti a su favor por una falta de Jesús Orozco sobre Santiago Sandoval.

Javier Hernández, como capitán del conjunto rojiblanco, asumió la responsabilidad, tomó el esférico y se encargó de cobrar el disparo desde los once pasos.

Desafortunadamente para las Chivas, el Chicharito mandó su tiro muy por encima de la portería de Andrés Gudiño.

Minutos más tarde, a pesar de que el boleto para los cuartos de final ya era suyo, Cruz Azul siguió atacando y marcó el tercero que sentenció por completo el compromiso.

Después de que se concretara la eliminación del Rebaño y la clasificación de La Máquina, las críticas contra el Chicharito Hernández no se hicieron esperar.

Uno de los personajes que decidió reventar al máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana fue José Ramón Fernández.

Durante su intervención en Futbol Picante, el experimentado periodista deportivo explotó con el centrodelantero de las Chivas.

“El fracaso del Chicharito es terrible, ¡por Dios! Falló el penalti [que hubiera sido] glorioso. ¿Qué le pasó? Si hubiera metido el gol, Chivas [seguiría] con vida”, sentenció.

José Ramón Fernández manifestó que fue decepcionante que Javier Hernández decidiera ejecutar la pena máxima y no tuviera la capacidad de hacerlo correctamente, sobre todo porque pudo haber limpiado su imagen en el final de su etapa con el Rebaño.

“Es una pena que el Chicharito, máximo ídolo del Guadalajara, pida tirar el penalti y lo tire muy mal; lo tenía que meter, era el momento culminante, se iba como el gran ídolo”, puntualizó Joserra en el programa de ESPN.