Más Información

Cruz Azul remonta y vence a Chivas en la última jugada para meterse a semifinales

Cruz Azul remonta y vence a Chivas en la última jugada para meterse a semifinales

Semifinales Apertura 2025: Quedan definidos los cruces de la Liga MX

Semifinales Apertura 2025: Quedan definidos los cruces de la Liga MX

Los MEMES sobre la falla de Chicharito que provocó la eliminación de Chivas ante Cruz Azul

Los MEMES sobre la falla de Chicharito que provocó la eliminación de Chivas ante Cruz Azul

Video: Chicharito falla penalti frente Cruz Azul

Video: Chicharito falla penalti frente Cruz Azul

Rodrygo Goes iguala uno de los peores récords en los 123 años de historia del Real Madrid

Rodrygo Goes iguala uno de los peores récords en los 123 años de historia del Real Madrid

podría haber disputado su último encuentro con Chivas en los cuartos de final del Apertura 2025 frente al Cruz Azul, duelo al que ingresó de cambio y tuvo en sus pies la oportunidad de darle la victoria a su equipo y el pase a semifinales.

En una jugada polémica entre Chiquete Orozco y Santiago Sandoval, donde el celeste impactó la pierna del canterano rojiblanco y el silbante señaló penalti para el Rebaño.

Parecía que el penalti lo iba a patear Luis Romo, pero segundos más tarde el balón apareció en las manos del Chicharito, quien dominó el esférico antes de patearlo.

Hernández tomó carrera y no se detuvo hasta patear el balón...para después darse cuenta que lo había mandado a las gradas del estadio Olímpico Universitario.

Tras la falla del histórico delantero mexicano, Charly Rodríguez se encargó de hacer el 3-2 con una estupenda vaselina con la que selló el pase de los celestes a semifinales.

Ahora, Cruz Azul enfrentará a Tigres en la fase previa a la final; mientras que Toluca jugará ante los Rayados de Monterrey en la otra llave de esta instancia.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS