Video: Chicharito falla penalti frente Cruz Azul

Javier Hernández podría haber disputado su último encuentro con Chivas en los cuartos de final del Apertura 2025 frente al Cruz Azul, duelo al que ingresó de cambio y tuvo en sus pies la oportunidad de darle la victoria a su equipo y el pase a semifinales.
En una jugada polémica entre Chiquete Orozco y Santiago Sandoval, donde el celeste impactó la pierna del canterano rojiblanco y el silbante señaló penalti para el Rebaño.
Parecía que el penalti lo iba a patear Luis Romo, pero segundos más tarde el balón apareció en las manos del Chicharito, quien dominó el esférico antes de patearlo.
Hernández tomó carrera y no se detuvo hasta patear el balón...para después darse cuenta que lo había mandado a las gradas del estadio Olímpico Universitario.
Tras la falla del histórico delantero mexicano, Charly Rodríguez se encargó de hacer el 3-2 con una estupenda vaselina con la que selló el pase de los celestes a semifinales.
Ahora, Cruz Azul enfrentará a Tigres en la fase previa a la final; mientras que Toluca jugará ante los Rayados de Monterrey en la otra llave de esta instancia.
