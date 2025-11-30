Rodrygo Goes iguala uno de los peores récords en los 123 años de historia del Real Madrid

El Real Madrid empató (1-1) con el Girona sobre la cancha del estadio Municipal de Montilivi, en duelo correspondiente a la Jornada 14 de LaLiga de España.

Con este resultado, los Merengues no sólo perdieron dos puntos, sino que dejaron escapar la cima de la tabla general y permitieron que el Barcelona se convirtiera en el nuevo líder del futbol español.

Incluso, el equipo de Xabi Alonso se quedó a menos de 30 minutos de perder en su visita a Gerona, aunque Kylian Mbappe se convirtió en el salvador.

Con un estupendo cobro desde los once pasos, el francés aprovechó la pena máxima que se había señalo por una falta sobre Vinicius Junior.

A pesar de que el portero del Girona adivinó la dirección de su tiro, el campeón del mundo lo ejecutó tan bien que no falló.

De esta manera, evitó que el Real Madrid dejara las tres unidades en el camino, por lo que se mantiene bastante cerca del Barcelona.

Además de la mala noticia que significó para los Merengues empatar y permitir que su acérrimo rival escalar hasta el primer de la clasificación, el conjunto madridista tuvo una mala estadística.

Durante la segunda mitad, Rodrygo Goes ingresó de cambio para sustituir a Aurelien Tchouameni y jugó poco más de 20 minutos, por que lo aumentó su racha negativa sin poder anotar.

El atacante brasileño no atraviesa por su mejor momento como goleador y alcanzó una de las peores marcas en los 123 años de historia del Real Madrid.

El canterano del Santos llegó a 30 partidos consecutivos sin marcar, con un total de 1,339 minutos.

Por lo tanto, Rodrygo Goes igualó el récord negativo de Mariano Diaz, quien estuvo la misma cantidad de días sin convertir, aunque su racha duró 986 minutos.

El joven brasileño no anotar con los Merengues desde el 4 de marzo, es decir, está por cumplir nueve meses sin hacerlo. El último gol que consiguió fue contra el Atlético de Madrid en la UEFA Champions League, en la ida de los octavos de final, donde la victoria (2-1) fue el Real Madrid.

Mientras que, en LaLiga, no convierte desde el 19 de enero, cuando lo hizo ante Las Palmas en el triunfo de 4-1 de la Jornada 20 de la pasada temporada.

De esta manera, Rodrygo Goes alcanzó uno de los peores récords en los 123 años de historia de La Casa Blanca.