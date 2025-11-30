Milito respalda a Chicharito tras el penalti fallado vs Cruz Azul en eliminación de Chivas

Gabriel Milito no escondió su sentir tras la dolorosa eliminación de Chivas en los cuartos de final del Apertura 2025. La primera palabra que soltó en conferencia fue categórica: “Injusto”, reflejando el golpe emocional que significó caer 3-2 ante Cruz Azul en una serie que consideró dominada por su equipo.

El técnico argentino aseguró que Chivas fue superior durante toda la eliminatoria y que el resultado final obedeció a un detalle que terminó por costar el boleto a las semifinales. Milito volvió a defender a sus jugadores y destacó la entrega con la que disputaron ambos compromisos ante La Máquina.

Milito profundizó en su análisis y sostuvo que el Rebaño hizo méritos suficientes para avanzar. “Creo que hicimos un muy buen partido, con un resultado injusto. Tuvimos la clasificación en la mano. Se nos escapa por esas cosas que tiene el fútbol. En la totalidad de la eliminatoria, fuimos superiores.”, expresó en conferencia de prensa.

El técnico también habló del penal fallado por Javier Hernández, acción que terminó marcando la serie. “Si hay alguien que tiene experiencia y recorrido para asumir la responsabilidad y patear un penal es Javier, eso es indiscutido e incuestionable para mí… erra el que patea. Con toda su buena voluntad y además por su jerarquía, me pareció que era el indicado para agarrar la pelota y batir un penal crucial”, afirmó.

Milito insistió en que, pese al error, está orgulloso del rendimiento del equipo. “Orgulloso del equipo, orgulloso por cómo jugaron, orgulloso por cómo compitieron”, dijo, resaltando que su plantel hizo “todo, absolutamente todo” para ganar una eliminatoria que calificó como pareja y muy dura.

El estratega también valoró la forma en la que su equipo compitió, dando prioridad al rendimiento por encima del marcador. “La derrota es la derrota… pero no es lo mismo quedar eliminado como nos tocó quedar eliminados en el día de hoy”, señaló, remarcando que el mérito futbolístico estuvo del lado rojiblanco.

Pese al dolor, Milito se marchó convencido de que Chivas está en el camino correcto. Adelantó que el equipo no se desviará de su idea y que utilizarán esta derrota como combustible. Para él, el rendimiento mostrado confirma que su proyecto tiene bases sólidas y más futuro que dudas.

De cara al siguiente torneo, Milito aseguró que la ilusión permanece intacta. “Teníamos esa ilusión… y creíamos que hoy podíamos hacer el partido que hicimos”, comentó. También pidió a la afición mantener la fe y recordó que en el fútbol se avanza insistiendo: “Hay que levantarse y seguir… el que insiste y vuelve a ir, de tanto ir, al final alguna vez va a caer”.