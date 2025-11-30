América: ¿Cuáles son los seis fracasos que sufrieron las Águilas de André Jardine en 2025?

El América se quedó a cinco minutos de volver a protagonizar una histórica remontada el sábado por la noche en el estadio Ciudad de los Deportes.

Sin embargo, las Águilas no lo consiguieron y terminaron siendo eliminadas del Apertura 2025 a manos de Monterrey.

El equipo azulcrema perdió (2-0) la ida de los cuartos de final con los Rayados en el BBVA, por lo que necesitaba una victoria por el mismo marcador en la vuelta para clasificar a las semifinales. Contaba con la ventaja de la tabla general a su favor, cualquier empate en el global le daba el boleto a la siguiente instancia.

Antes de que se cumpliera la hora de juego en el inmueble de la colonia Noche Buena, la escuadra de André Jardine ya contaba con la ventaja por dos goles que el permitía seguir en la lucha por el título del futbol mexicano.

Sin embargo, sobre la hora, un cabezazo de Germán Berterame apagó las ilusiones del conjunto de Coapa que se despidió prematuramente del Apertura 2025. De la mano de André Jardine, nunca había sido eliminado en la primera fase de la Liguilla.

De esta manera, el América sumó su sexto fracaso a lo largo del año, donde no fue capaz de conquistar un solo trofeo.

¿Cuáles son los seis fracasos que sufrió el América de André Jardine en 2025?

El América se encontraba viviendo una de las mejores épocas a lo largo de su amplia y exitosa historia.

Sin embargo, este año no fue el mejor para las Águilas, quienes fueron de fracaso en fracaso al no ser capaces de ganar ni un solo título.

El primer golpe anímico para el equipo azulcrema, en 2025, llegó en la Copa de Campeones de la Concacaf, cuando quedó eliminado a manos del Cruz Azul en los cuartos de final, por un marcador global de 2-1. El 8 de abril comenzó la amarga historia de la escuadra de André Jardine.

Después, el 25 de mayo el América perdió su primera final bajo el mando del director técnico brasileño. Ante el Toluca, las Águilas perdieron su hegemonía en el futbol mexicano, al perder por un marcador global de 2-0.

El 31 de mayo, es decir, unos días después de la dolorosa derrota en la final, sufrió un revés más que fuerte cuando dejó escapar su segunda oportunidad para asistir al Mundial de Clubes de la FIFA, al perder (2-1) con Los Angeles FC en el BMO Stadium de California.

Un par de meses más tarde, de nueva cuenta perdió la disputa por un trofeo, cuando el Toluca lo derrotó (1-3) en el Campeón de Campeones 2024-25, disputado en el Dignity Health Sports Park de Carson el 20 de julio.

Por si fuera poco, otra vez en Estados Unidos tuvo una pobre participación. En la Leagues Cup, las Águilas no pudieron ganar un solo encuentro; empataron con Real Salt Lake, Minnesota United y Portland Timbers, por lo que no pudieron avanzar de la Fase de Grupos y quedaron eliminadas.

Finalmente, el golpe que los mandó a la lona al final de año fue la eliminación del Apertura 2025 a manos del Monterrey en los cuartos de final, con lo que sumaron su sexto fracaso.

El América de André Jardine firmó un año para el olvido y ahora tendrá que darle vuelta a la página rápidamente para iniciar el 2026 de una mejor manera.