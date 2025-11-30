Rayados habría cometido falta previa en el gol que termina por eliminar al América; este es el video

La serie de cuartos de final entre América y Rayados estuvo llena de polémicas tanto en el partido de ida como en el de vuelta. El Monterrey terminó sellando su clasificación a semifinales con un gol agónico de Germán Berterame, pero al terminar el encuentro se viralizó una imagen que daría a entender que hubo una falta previa que no se sancionó.

Durante todo el partido, André Jardine mostró su inconformidad con el arbitraje de César Arturo Ramos Palazuelos. De hecho, al final del partido el técnico brasileño se fue expulsado por las constantes quejas.

En redes sociales, se viralizó la imagen de una supuesta carga en la espalda por parte de Roberto de la Rosa a Sebastián Cáceres que no fue sancionada.

En la jugada previa al gol de Germán Berterame, hay falta de Roberto de la Rosa en la disputa del balón al empujar por la espalda a Sebastián Cáceres.



América cometió muchos errores en la ida y la vuelta, pero también fue perjudicado por varias decisiones arbitrales. pic.twitter.com/Df2eq5eYf3 — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) November 30, 2025

El balón fue despejado y el conjunto visitante terminó por armar la jugada que deriva en el cabezazo solitario de Germán Berterame para vencer a Luis Ángel Malagón y anotar el gol del boleto a semifinales para Monterrey.

Esta no fue la única polémica de la serie, ya que hay que recordar la posible roja a Jesús 'Tecatito' Corona en el Gigante de Acero, el gol anulado a Raúl Zúñiga que hubiera sentenciado la serie en la vuelta, entre otros.

