Pumas comienza su reestructura y anuncia las salidas de Eduardo Saracho y Miguel Mejía Barón La institución auriazul confirmó la baja del director de estrategia deportiva y del vicepresidente deportivo, respectivamente, de cara al Clausura 2026

Pumas inició su reestructura y compartió las partidas de Eduardo Saracho y Miguel Mejía Barón / FOTOS: Imago7