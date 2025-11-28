¿Qué le dijo la Comisión de Arbitraje al América? Héctor González Iñárritu lo reveló

Perder la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 en el Gigante de Acero frente a los Rayados de Monterrey significó un duro golpe para el América, pero no el fin. En Coapa confían en revertir la situación esta noche en el estadio Ciudad de los Deportes.

Héctor González Iñárritu, presidente operativo de las Águilas, destacó la confianza que hay en el Nido para darle la vuelta al marcador.

“La verdad el plantel está preparado, es un gran plantel, muy bien dirigido y tenemos la confianza de que van a salir a dar todo para revertir el marcador”, declaró el directivo durante la presentación de un nuevo patrocinador.

Lee también ¿Qué necesita el América para avanzar a Semifinales, luego de perder la Ida ante Rayados de Monterrey?

En Monterrey, el trabajo del árbitro central Jesús López y del encargado del VAR esa noche, Adonai Escobedo, levantó gran polémica al no sancionar dos faltas sobre Álvaro Fidalgo y Brian Rodríguez, que para el América eran tarjetas rojas.

Con relación al tema, Iñárritu reveló que el América tuvo acercamientos con la Comisión de Arbitraje, misma que aceptó los errores de sus silbantes.

“De lo del miércoles… Hubo comunicación con la gente de arbitraje, ya públicamente reconocieron que son errores. Eso no implica que la derrota sí dolió y mañana (hoy) el equipo saldrá a darlo todo para poder revertir el marcador”, agregó Héctor González.

Asimismo, el miembro de la directiva azulcrema destacó el momento que viven las Águilas en el tema financiero, en el que presumen números verdes desde años atrás.

“El club tiene finanzas sanas. Tenemos cuentas positivas desde hace varios años y eso es gracias al trabajo de cada área. Aquí todo el mundo aporta su granito de arena, el club crece en ingresos, con gastos estructurados y mesurados. El club tiene que invertir para crecer, hemos invertido y crecido. Somos un club muy sano con un crecimiento muy fuerte”, concluyó.

Lee también Kenti Robles afirma que la Selección Mexicana Femenil no tiene presión para clasificar al Mundial 2027