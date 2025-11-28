Kenti Robles afirma que la Selección Mexicana Femenil no tiene presión para clasificar al Mundial 2027

Este sábado arranca el sueño. La Selección Mexicana Femenil enfrenta a San Vicente y las Granadinas en el inicio del Campeonato Concacaf W 2026, clasificatorio a la Copa Mundial de la categoría de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

La lateral, Kenti Robles, dejó claro que el grupo, dirigido por Pedro López desde septiembre de 2022, llega sin el peso de las dos ausencias mundialistas anteriores.

A la pregunta directa de EL UNIVERSAL DEPORTES, sobre si existe presión por no haber clasificado a Francia 2019 ni Australia-Nueva Zelanda 2023, Kenti fue tajante: “No, no creo que haya ninguna presión. De verdad es un privilegio poder estar aquí. Me encantaría que todo el mundo pudiese pasar un día con este cuerpo técnico con estas jugadoras y viese lo bonito que es poder estar aquí, disfrutar cada día de todo lo que nos rodea. Y, luego en el campo, es simplemente jugar al futbol, de verdad, no hay ninguna presión”.

“Para todas las que estamos aquí representando este escudo tan bonito, es un orgullo y un privilegio de verdad poder estar aquí y vamos a darlo todo como las guerreras que somos. Estamos deseando ya iniciar mañana”, expresó la jugadora del Pachuca y ex del Real Madrid.

Uno de los aspectos a favor del conjunto femenil mexicano que Robles destacó para salir avante en la eliminatoria, es el entorno y la evolución del seleccionado desde todos los niveles.

“El futbol en México está evolucionando muy rápido ha crecido con respecto a años pasados, recordando premundiales anteriores vemos una gran diferencia (...) hoy veo al mejor fotógrafo, al mejor utilero, al mejor analista y a la mejor compañera que puedo tener al lado; y al final todo eso y todos los que están afuera hacen que las jugadoras solo nos entreguemos en jugar y estemos en las mejores capacidades técnicas físicas, psicológicas, emocionales para darlo todo en el campo”.

¿Cuál será la clave para conseguir el triunfo en San Vicente?

Sobre el partido ante San Vicente y las Granadinas, la jugadora de los Tuzos espera que el Tri saque la garra que lo caracteriza.

“Desde que empezamos hasta hoy, todos los entrenamientos hemos intentado dar el máximo. Y de mañana espero todavía un México más aguerrido con más ganas y con toda esa hambre que tenemos”, dijo la defensora al agregar que la clave para lograr el triunfo será que cada pieza haga su labor.

“Creo que es la suma de todo y creo que cada una de las personas, tanto dentro como fuera del campo, está poniendo su ‘granito de arena’ para que todos rememos en la misma dirección, cada quien aceptar su rol, disfrutarlo y vivir al máximo. Esa es la clave, y mañana en el verde, salir y dar lo máximo”, finalizó.