Ivar Sisniega defiende el proceso de Javier Aguirre: "Está trabajando bien"

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, sigue firme en su respaldo al proceso de Javier Aguirre, pese a la racha de seis juegos sin victorias que arrastra la Selección Mexicana y el creciente descontento de la afición con miras a la Copa del Mundo de 2026.

El directivo, quien estuvo en la ceremonia del Premio Nacional del Deporte 2025, calificó el año del Tricolor como positivo, destacando la consolidación de un grupo y los títulos de la Concacaf Nations League y la Copa Oro, torneos en los que ganar era una obligación.

Lee También La Selección Mexicana Femenil comienza su aventura rumbo al Mundial 2027: “Es un sueño y una responsabilidad”

Sisniega, quien aplaudió el trabajo del cuerpo técnico, agregó que, ante los malos resultados recientes, los dirigentes eran conscientes del difícil calendario para cerrar el año, pero lo importante era que el estratega pudiera probar futbolistas.

"La Selección Mexicana está trabajando bien; fue un buen cierre, en lo general se tuvieron dos triunfos importantes. Entendíamos que íbamos a terminar el año con un calendario ante rivales difíciles y lo que buscábamos era que Javier Aguirre pudiera probar jugadores. Esperamos tener los mejores resultados en el siguiente año", mencionó.

Lee También Fernando Quirarte defiende el trabajo de Javier Aguirre en Selección Mexicana: “Me gusta su proceso, es muy capaz”

Finalmente, Ivar Sisniega pidió también poner atención en el trabajo en selecciones menores y en la Selección Mexicana Femenil, que comenzará su camino a la Copa del Mundo.

“Ustedes saben, ha habido buenos resultados en categorías menores y en el futbol femenil, también. De hecho, mañana iniciamos la clasificación a la Copa del Mundo en el fútbol femenil; también hay que voltear los ojos hacia eso”, sentenció.