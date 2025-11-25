Fernando Quirarte sobre posible convocatoria de Gilberto Mora al Mundial 2026: “No es el salvador del futbol mexicano”

Más Información

Con tan sólo 17 años de edad, Gilberto Mora se ha convertido en la máxima sensación de la Selección Mexicana, de cara a la Copa del Mundo.

Incluso, ha recibido la oportunidad de Javier Aguirre para ser titular con el Tricolor en más de una ocasión, durante el último semestre.

Sin embargo, Fernando Quirarte piensa que es importante no exigirle demasiado al futbolista del Tijuana, sobre todo porque todavía está en su proceso de desarrollo como profesional.

“Es un buen jugador, pero tampoco lo presionemos, ni queramos que sea el salvador del futbol mexicano. Es un chavito que debe seguir aprendiendo, para poderse ya codear entre los grandes... Está muy joven”, compartió.

Considera que Mora aún no tiene asegurada su presencia en lista definitiva del Vasco, por lo que no está de acuerdo con quienes ya lo colocan como uno de los 26 jugadores mexicanos que estarán en el Mundial.

“Ya están casi seguros de que lo van a llevar, [pero] hay que esperar primero a ver cómo sigue respondiendo dentro de la cancha; faltan todavía [algunos] meses y qué tal si tiene una baja de juego”, señaló.

