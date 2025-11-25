Fernando Quirarte se conmueve al recordar lo que significa disputar un Mundial en México 

Fernando Quirarte fue uno de los 22 jugadores convocados por el entrenador serbio Bora Milutinovic para la Copa del Mundo México 1986.

El Sheriff disputó los cinco partidos del Tricolor y convirtió dos goles (ante Bélgica e Irak), por lo que sabe a la perfección lo que significa representar a México como anfitrión del torneo más importante.

“Vivir una Copa del Mundo en tu casa no tiene precio. Si estando fuera, te emociona escuchar el himno de tu país, imagínate en tu casa, con tu familia y con el público que te quiere. A los muchachos que van a vivir esta Copa del Mundo, [les digo] que aprovechen esta oportunidad de vestir la camiseta nacional y se preparen para una experiencia única, son momentos que se quedarán grabados por toda su vida; yo lo viví y lo disfruté mucho”, se sinceró Quirarte.

El Sheriff, quien portó la camiseta nacional en 45 ocasiones, también aceptó que los jugadores necesitan saber lidiar con la exigencia de representar a Selección Mexicana como local y recuerda cómo fue que la generación de 1986 lo consiguió.