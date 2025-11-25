Fernando Quirarte se ilusiona con las Chivas de Gabriel Milito en Liguilla: “Pueden llegar muy lejos”

Las Chivas tuvieron un cierre espectacular en la fase regular (ganaron siete de los últimos ocho partidos) y se metieron a la Liguilla de manera directa, donde se enfrentarán al Cruz Azul en los cuartos de final.

Para Fernando Quirarte, quien vistió la camiseta rojiblanca por casi 15 años, el Rebaño Sagrado avanzará hasta donde los mismos jugadores se lo propongan.

“No tengo una bolita mágica para saber hasta dónde [les alcanzará], pero va a ser de acuerdo al esfuerzo y si juegan bien. Ellos son los arquitectos de su propio destino; si hacen las cosas bien, pueden llegar muy lejos. Como aficionado de Chivas, me encantaría que llegaran a la final”, se sinceró, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

No obstante, el Sheriff reconoció que “hay que ser realistas, hay planteles mucho más completos” y que su exequipo enfrentará “partidos complicados”, pero valoró por completo el trabajo que ha realizado el entrenador Gabriel Milito.

“Hasta el momento, ahí va... Va bien. Ha ido de menos a más. Se le dio la confianza, el apoyo, y está respondiendo. Eso, a mí en lo personal, me agrada, [porque] el equipo está haciendo las cosas de una mejor manera, poco a poco”, resaltó.

El canterano de las Chivas valoró que, a diferencia de otras etapas, la contratación de los refuerzos fuera la atinada, porque eso ha ayudado a que el proyecto del técnico argentino se fortalezca.