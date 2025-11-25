Fernando Quirarte desea que la cantera de Chivas se vea reflejada en Selección Mexicana 

Fernando Quirarte surgió de las fuerzas básicas de las Chivas durante 1973, por lo que conoce las entrañas de la institución rojiblanca a la perfección.

Sobre la actualidad que vive la cantera del Rebaño Sagrado, el Sheriff reconoció que le gustaría ver a más juveniles rojiblancos en el Tricolor, como en el pasado.

“Cuando hay calidad, tiene que haber jugadores en la Selección; cuando no hay, vemos lo que está pasando. Lo ideal sería que hubiera jugadores nacidos en la cuna de Chivas, porque eso querrá decir que sí se está trabajando bien, [aunque] espero que haya algunas sorpresitas por ahí”, mencionó.

El exdefensa central compartió que los procesos en las inferiores del Guadalajara no han sido los mejores, porque “no se han tomado las elecciones adecuadas” sobre los “directores deportivos y entrenadores” que los lleven a cabo.

No obstante, Quirarte resaltó que “sí hay jugadores” canteranos que han surgido recientemente en las Chivas, por lo que espera que puedan completar su formación de la mejor manera para que tengan carreras exitosas.

“Están saliendo jugadores de otro tipo de nivel, que van por buen camino; hay algunos que han debutado y lo han hecho bien. Ojalá haya el seguimiento para que esos jugadores puedan triunfar”, añadió.

El mundialista en México 1986 pidió que la directiva rojiblanca no se olvide de la cantera, para que surjan futbolistas, como en su época.

“Lo que tienen que hacer es seguir trabajando de una buena manera en fuerzas básicas, para que sigan produciendo jugadores”, afirmó el Sheriff, toda una gloria forjada en el Guadalajara.