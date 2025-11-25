Fernando Quirarte defiende el trabajo de Javier Aguirre en Selección Mexicana: “Me gusta su proceso, es muy capaz”

En 197 días, la Selección Mexicana comenzará su participación en la Copa del Mundo 2026.

A pesar de las dudas que se han generado por la racha de seis partidos sin victoria (cuatro empates y dos derrotas), Fernando Quirarte considera que no hay que encender las alarmas, porque el Tricolor está en manos de “una persona muy capaz”.

“Me ha gustado mucho cómo va el proceso de Javier [Aguirre]. Él entró después de algunos años y no ha tenido mucho tiempo de trabajar con los jugadores, es un proceso que no ha sido completo, pero está haciendo lo mejor posible. Ojalá que sigan mejorando y que, futbolísticamente, [entiendan] lo que él quiere”, declaró, en plática con EL UNIVERSAL Deportes.

Respecto a las diferentes convocatorias y alineaciones del Vasco, el Sheriff considera que está haciendo lo correcto, ya que necesita encontrar a los mejores futbolistas para representar a México.

“Está llamando a los que quiere y a los que piensa que pueden estar bien para [el Mundial]. Sabemos que está buscando el 11 ideal y, para eso, tiene que seguir llamando y verlos jugar con equipos importantes. Está conociéndolos, trabajando, [aunque] lo ideal sería como en el ‘86, cuando estuvimos un año juntos, [pero] hoy —por las circunstancias— no se ha podido. [Espero] que sigan saliendo buenos jugadores, que puedan dar la sorpresa y que los lleve con calma”, manifestó Quirarte.

Al igual que Aguirre, el exdefensa central cree que hay que analizar más allá del resultado.

“Los que hemos estado en Selección sabemos lo que es un proceso. Desgraciadamente, hay gente externa a la que lo único que le importa es el resultado, pero un entrenador va más allá del resultado. Es importante, es parte de, pero no es lo único. No se hace un análisis de saber qué está pasando”, dijo.