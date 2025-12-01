Jacqueline Ovalle asegura que la Liga MX Femenil no está tan lejos de la élite mundial

México se ha convertido en un referente del crecimiento del futbol femenino en la región, permitiendo a varias figuras internacionales, mediante la Liga MX Femenil, competir cada semana en búsqueda del título.

La presencia de esas estrellas, quienes impulsan la llegada de más cada semestre, ha permitido que varias jugadoras mexicanas eleven su nivel y puedan soñar con probar suerte en el extranjero.

El ejemplo claro son Rebeca Bernal y Jacqueline Ovalle, dos figuras emblemáticas que recientemente dieron el salto a la National Women's Soccer League (NWSL), considerada una de las ligas más importantes del mundo.

Lee también: Pedro López confía en la Liga MX para fortalecer el camino de México a la Copa del Mundo de 2027

Con algunos meses en una competencia de mayor exigencia, fue Jacqueline Ovalle quien habló sobre la forma en la que se percibe al torneo mexicano en tierras estadounidenses, asegurando que el nivel no tiene tanta diferencia.

"Hemos decidido emigrar a la liga de Estados Unidos por ser retos diferentes; en México ya habíamos ganado muchas cosas. La liga mexicana va a seguir creciendo, hay cosas que mejorar, pero en lo futbolístico no estamos tan lejos de estar a ese nivel. En la liga estadounidense son más físicas y rápidas", compartió la exjugadora de Tigres.

Lee también: América sufre importante baja para el Clausura 2026 por una grave lesión

Ovalle, quien recibió la nominación al Premio Marta como autora de uno de los mejores goles del mundo para la FIFA, se dijo afortunada por formar parte de ese reconocimiento, mismo que, de llegar a sus manos, llevará también el nombre de la Liga MX Femenil.

"Estoy contenta por la nominación, es la primera vez que nominan un gol de la liga mexicana. Creo que no sería un premio solamente para mí, sino un reconocimiento a la Liga MX Femenil, que ha crecido mucho", finalizó.