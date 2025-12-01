Más Información

Pedro López confía en la Liga MX para fortalecer el camino de México a la Copa del Mundo de 2027

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales del Apertura 2025?

América sufre importante baja para el Clausura 2026 por una grave lesión

Pumas comienza su reestructura y anuncia las salidas de Eduardo Saracho y Miguel Mejía Barón

de la Liga MX están listas, donde Cruz Azul, Tigres, Toluca y Monterrey se dan cita para seguir labrando su camino por el título del futbol mexicano.

Los cuartos de final dejaron grandes emociones e incluso un par de sorpresas, como el 3-0 de Xolos a Tigres en el juego de ida, algo que sirvió de poco porque perdieron la eliminatoria por goleada. Otro resultado inesperado fue el 0-0 conseguido por los Bravos de Juárez en la vuelta frente al Toluca, donde los Diablos Rojos firmaron su pase.

Otra historia que dejó la fase pasada fue el momento en el que Javier Hernández voló un penalti, el cual podría haber significado la victoria de las Chivas sobre Cruz Azul y una posible clasificación del Rebaño a las semifinales.

Rayados parecía estar eliminado del torneo a manos del América, pero en los últimos minutos apareció Germán Berterame para regresar a Monterrey a las eliminatorias.

Este lunes 1 de diciembre se revelaron los horarios y días de los cuatro duelos de la antesala de la final del Apertura 2025, teniendo como sorpresa que ambas llaves se juegan el mismo día.

Horarios y canales para ver EN VIVO las semifinales del Apertura 2025

Miércoles 3 de diciembre

Cruz Azul vs Tigres

  • Horario: 19:00 horas
  • Lugar: Estadio Olímpico Universitario
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y VIX

Monterrey vs Toluca

  • Horario: 21:10 horas
  • Lugar: Estadio BBVA
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y VIX

Sábado 6 de diciembre

Toluca vs Monterrey

  • Horario: 19:00 horas
  • Lugar: Estadio Nemesio Diez
  • Transmisión: Azteca 7

Tigres vs Cruz Azul

  • Horario: 21:10 horarios
  • Lugar: Estadio Universitario
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y VIX

