Tigres presenta nuevo uniforme en homenaje a Nuevo León y la Selección Mexicana

En los últimos meses, la Federación Mexicana de Futbol anunció que los clubes de la Liga MX apoyarán el proyecto de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo 2026. Principalmente se trata de un apoyo en cuanto a la cesión de futbolistas convocados varias semanas antes del debut tricolor en el estadio Azteca; sin embargo, Tigres anunció una nueva forma de apoyo en modo de nuevo jersey.

Dicho jersey se "sale del molde" de los diseños tradicionales para Tigres, ya que no hay azul, amarillo o blanco. Por el contrario, el nuevo uniforme será negro con tonos plateados y verdes.

A través de un comunicado, Tigres explicó su diseño.

De acuerdo con la institución regiomontana, "el diseño retoma el ADN industrial de Nuevo León: estructuras metálicas, geometrías sólidas y una estética minimalista inspirada en el paisaje urbano regiomontano".

"El diseño retoma el ADN industrial de Nuevo León: estructuras metálicas, geometrías sólidas y una estética minimalista inspirada en el paisaje urbano regiomontano. Ese carácter se refleja en las texturas tono sobre tono que recorren el jersey y que evocan fábricas, metal, concreto, la energía productiva que distingue a la región. Además, con este jersey Tigres se une a la celebración de un mundial que no solo regresa al país, sino también llega a la ciudad, demostrando que los más apasionados son “Los Tigres de México”, agregan en el comunicado.

Mauricio Culebro, presidente de la institución, aseguró que "este uniforme nace de dos ideas muy claras: rendir homenaje a la gente de Nuevo León, cuyo trabajo y esfuerzo impulsan al estado cada día reflejándolo en un diseño con esencia industrial; y también, en un año mundialista como 2026, mostrar nuestro apoyo a la Selección Nacional con detalles en verde inspirados en la Bandera. Es identidad, pertenencia y orgullo por nuestro estado y por nuestro país”.

