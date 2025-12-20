Chivas se despide de Isaac Brizuela tras 11 años en el equipo y le dedica emotivo mensaje

Las Chivas se encuentran en un momento de transición, de cara al inicio del Clausura 2026.

Luego de su eliminación en los cuartos de final del Apertura 2025, el Rebaño comenzó a trabajar para encarar el nuevo torneo de la mejor forma posible.

Al interior del equipo rojiblanco, se dio una limpia de futbolistas que ya habían terminado su ciclo con la institución y/o que no entraban en planes de Gabriel Milito.

De manera oficial, la directiva de las Chivas únicamente ha anunciado las bajas de Javier Hernández y Cade Cowell, pero se espera que se despida de más jugadores en los próximos días.

Este sábado, la noticia en Verde Valle fue la partida de uno de los elementos más exitosos del Rebaño en la última época.

A través de un comunicado, la directiva rojiblanca informó que “Isaac Brizuela concluye su etapa como jugador del Rebaño Sagrado”.

El Conejito era el último integrante de la plantilla de las Chivas que conquistaron el título del Clausura 2017. De esta manera, se cerró un capítulo en la historia reciente del Rebaño.

La institución tapatía le dedicó un emotivo mensaje al mundialista con la Selección Mexicana en Brasil 2014 y le agradeció por lo que aportó a lo largo de poco más de una década.

“Desde que llegó en el Clausura 2015, el Cone destacó por sui intachable profesionalismo, calidad humana y entrega permanente por el escudo y los colores de la institución, por lo cual de inmediato se ganó el cariño de nuestros más de 40 millones de aficionados”, publicó en sus redes sociales.

De igual forma, valoró que el extremo mexicano fuera parte de las Chivas que ganaron cinco trofeos, de la mano de Matías Almeyda.

“Queremos agradecerle profundamente por haber sido parte de varios episodios gloriosos en la historia del club, por el compromiso que mostró cada día y por ser un referente de los valores e Chivas dentro y fuera el campo de juego. Durante los 11 años que el Cone perteneció a nuestra institución, siempre se distinguió por honrar la tradición y el legado del club, por ser un ejemplo como jugador y como ser humano para quienes compartieron vestidor con él y sobre todo para los canteranos”, reconoció.

El Rebaño se despidió del Conejito Brizuela con el siguiente mensaje y le deseó lo mejor para su futuro, en dado caso de que no decida colgar los botines.

“Isaac, dejas huella imborrable en el club. Fuiste, eres y siempre serás un ChivaHermano distinguido. Mucho éxito en tu camino”, fueron las palabras de las Chivas.