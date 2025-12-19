Chivas ajusta y apuesta a usar más canteranos; este es su plan rumbo al Clausura 2026

Guadalajara.— Chivas realizó, con lupa, un análisis del rendimiento de cada jugador, para llegar a la conclusión de que hay elementos que vienen apretando fuerte en fuerzas básicas, lo que abrió las puertas de salida del club a varios jugadores “de peso”.

Otro dato que influyó son los sueldos de varios jugadores que saldrán de la institución, por lo que se echó a andar la “Operación golpe bajo a la nómina”.

En el caso de Alan Mozo, hay dos elementos que cubren bien el sector derecho: Richy Ledezma y Miguel Gómez, aunado a su sueldo alto; esperan propuestas por él.

Alan Pulido decepcionó con temas extra cancha. Lo que rinde es muy poco para lo mucho que gana. Además, creen que tapa a jóvenes como Sergio Aguayo o Jorge Luis Guzmán. También influyó el surgimiento de Armando Hormiga González y las llegadas de Sepúlvera y Marín.

Teun Wilke simplemente no le gusta a Gabriel Milito. A Érick Gutiérrez lo relegaron por cuestiones tácticas, con el arribo de Brian Gutiérrez jugaría menos. Todavía no hay equipos interesados.

Javier Hernández, estuvo lejos de la expectativa y lo mejor para él fue que terminó su contrato. Cade Cowell no aprovechó las oportunidades y detectaron que su pareja tiene una influencia muy importante sobre él. Yael Padilla y Hugo Cambero recibirán más oportunidades.

Isaac Brizuela acabó su contrato y se fue del club siendo dueño de su carta. Por su parte, Raúl Martínez necesita jugar y con Milito no tenía posibilidades; decidieron cederlo al Necaxa.

Eduardo García estaba sin posibilidades en la portería y apostarán por el canterano Sebastián Liceaga. Luis Olivas y Raúl Martínez no son del gusto del técnico y Leo Sepúlveda necesita más fogueo.