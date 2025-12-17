Cade Cowell dice adiós a Chivas y vuelve a la MLS: "Los voy a extrañar, chivahermanos"

Guadalajara ha comenzado de manera oficial su preparación con miras al Clausura 2026 de la Liga MX y dejó ir a uno de sus futbolistas más importantes, quien ya no entra en los planes de la institución.

Se trata de Cade Cowell, jugador mexicoamericano, quien después de una etapa intermitente en el equipo rojiblanco anunció mediante sus redes sociales su salida.

"Los voy a extrañar, chivahermanos. Gracias por siempre hacerme sentir parte de esta gran familia", mencionó en su cuenta de Instagram. De inmediato recibió respuesta de los seguidores, quienes le desearon la mayor de las suertes en su nueva etapa.

El exjugador del San José Earthquakes de la MLS vivirá una nueva etapa en el futbol de Estados Unidos al sumarse al proyecto de New York Red Bulls, club en el que buscará tener más minutos.

Con la camiseta rojiblanca, Cowell disputó un total de 69 partidos, en los que marcó 12 goles y dio cinco asistencias. En varios momentos fue clave gracias a su velocidad.

La salida del seleccionado de Estados Unidos se suma a las de Chicharito Hernández, Alan Pulido, Alan Mozo, Isaac Brizuela y Erick Gutiérrez, quienes ya no estarán a disposición de Gabriel Milito.