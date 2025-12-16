Más Información

Los Knicks son campeones de la NBA Cup tras vencer a los Spurs; rompen racha de 52 años sin títulos

Los Knicks son campeones de la NBA Cup tras vencer a los Spurs; rompen racha de 52 años sin títulos

Lionel Messi "no tiene ningún tipo de pique con México", revela su compañero mexicano William Yarbrough

Lionel Messi "no tiene ningún tipo de pique con México", revela su compañero mexicano William Yarbrough

Guillermo Almada es nuevo director técnico del Real Oviedo en España

Guillermo Almada es nuevo director técnico del Real Oviedo en España

La NFL anuncia a Jerry Rice y Steve Young como los entrenadores para el Pro Bowl 2026

La NFL anuncia a Jerry Rice y Steve Young como los entrenadores para el Pro Bowl 2026

Antonio “Turco” Mohamed, el terror de las Chivas del Guadalajara

Antonio “Turco” Mohamed, el terror de las Chivas del Guadalajara

Desde su llegada al Inter Miami, el astro argentino ha tenido un contacto mucho más cercano al futbol mexicano. Hasta ahora, su única derrota contra equipos de Liga MX es contra los Rayados de Monterrey; sin embargo, a nivel selección sigue manteniendo su hegemonía sobre México.

En los últimos años, particularmente después del Mundial de Qatar 2022, se intensificó la rivalidad entre Argentina y México; no obstante, un compañero azteca del ganador de ocho Balones de Oro confesó qué siente realmente la Pulga.

Lee también

William Yarbrough, exportero del León, habló sobre cómo vive Messi su relación con México.

“Es un tipo altamente competitivo y defiende lo suyo a muerte”, declaró William según el Diario Olé de Argentina.

“Si se calientan las cosas, él va a responder, pero después queda ahí. No guarda ningún tipo de rencor. Llegamos a platicar, de que a él le gusta mucho la Liga de México. Sabe todo. Literal, sabe de todos los clubes, jugadores, partidos. O sea, él es amante del futbol y no tiene él ningún tipo de pique con México”, agregó.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS